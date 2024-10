Arthur fuori dai piani della Juve: De Zerbi si fa avanti per gennaio?

Arthur fuori dai piani della Juve: il centrocampista non è mai stato convocato da Motta e a gennaio si provare a cederlo: interesse di De Zerbi?

Come riferito da Tuttosport, in uscita dalla Juve a gennaio c’è sempre Arthur. L’idea su di lui non è mutata e Thiago Motta lo ritiene poco idoneo al suo gioco, quindi a gennaio si tornerà sul mercato per piazzarlo in uscita.

In prima fila c’è il Marsiglia di Roberto De Zerbi che non avrebbe problemi a pagare anche metà dei 5 milioni netti di ingaggio da lui percepiti. Più defilati ci sono poi Everton e Fiorentina, che restano comunque opzioni da non scartare.