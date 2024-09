Aston Villa, la RIVELAZIONE: evitata PENALIZZAZIONE grazie alla Juve

La rivelazione sulla penalizzazione evitata dall’Aston Villa con la cessione di Douglas Luiz alla Juventus

Damián Vidagany, direttore sportivo dell’Aston Villa, ha parlato in conferenza stampa dell’operazione di calciomercato con la Juventus per Douglas Luiz.

GIUDIZIO SQUADRA – «A fine stagione ci siamo trovati in una situazione in cui dovevamo vendere giocatori per realizzare un profitto ed evitare di violare il fair play finanziario. Dal 20 maggio al 30 giugno di solito c’è un periodo di vacanza, ma per noi non è stato così. La cessione definitiva è avvenuta il 30 giugno. Dovevamo volare a Las Vegas perché Luiz era lì con il Brasile. Dovevamo metterci d’accordo con tre giocatori. Se uno non avesse accettato, l’operazione non avrebbe avuto successo… Non bisogna aver paura di vendere giocatori. La cosa più importante è comprare bene; trovare un acquirente per i tuoi giocatori e trovare un giocatore che dia le stesse garanzie di quello che stai cedendo».