Allenamento Atalanta, miglioramenti per Ruggeri: recupero vicino? Le ultime da Zingonia

Le condizioni di Matteo Ruggeri, esterno dell’Atalanta, in vista del prossimo turno di Serie A dopo l’infortunio. I dettagli in merito

Novità dall’allenamento dell’Atalanta sulle condizioni di Matteo Ruggeri dopo l’infortunio.

REPORT – «Lavoro individuale in campo per Ruggeri riscontrando un netto miglioramento rispetto a qualche giorno fa. Terapie per Scalvini e Scamacca. Allenamento pomeridiano completo per chi non ha giocato o giocato poco in Coppa Italia; seduta di “scarico”, invece, per chi è stato impiegato con un buon minutaggio contro il Cesena».