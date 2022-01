ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Atalanta, l’attacco si è inceppato: a secco tre volte nelle ultime quattro. All’Olimpico con la Lazio vince la noia

L’Atalanta non ha trovato il gol in tre delle ultime quattro partite di Serie A , tante volte quante nelle precedenti 39. Colpa anche delle tante assenze in attacco.

All’Olimpico a nel match con la Lazio ha vinto la noia: nel primo tempo appena quattro tiri. Solo in Cagliari-Genoa (due) ce ne sono stati di meno in questo campionato