Atalanta Bologna, Savoldi: «Il carattere di Gasperini contro l’armonia di Motta»

Giuseppe Savoldi, ex attaccante dell’Atalanta e del Bologna, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida tra Gasperini e Motta

Nato in provincia di Bergamo, Giuseppe Savoldi è stato un grande bomber, prima dell’Atalanta e poi del Bologna. Ecco le sue idee sul big-match odierno su La Gazzetta dello Sport.

L’ATALANTA – «Della Dea mi piace il carattere, che è anche una peculiarità che rende spesso “illeggibile” l’andamento della squadra. Mi spiego: a volte non capisci dove possa andare a parare, in alcuni casi parte male e poi ribalta le partite, in altre parte forte e dopo cala e subisce in una maniera che prima pareva impensabile. Non sai come prenderla, e questo può essere un bene o un male. Una squadra caratterialmente difficile, ecco».

IL BOLOGNA – «Ha un gioco proprio, definitivo e ben visibile, ha bellezza nel proporsi ma anche efficacia nel saper concludere un’azione. Diciamo che tutti i giocatori sono coinvolti, come poi anche quelli di Gasperini, ma nel Bologna c’è un’armonia che la vedi e che sai a che cosa può portare, a differenza di quel che dicevo prima dell’Atalanta».

LA DEA COME IL DENTISTA – «Se quella definizione dà il senso del fastidio, beh allora affrontare il Bologna è come essere usciti dal dentista con la bocca perfetta, col dente che ha ricevuto la giusta cura, con un sorriso grande così: perché vedere giocare il Bologna, oggi come oggi, è bello».