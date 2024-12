Atalanta Cesena 6-1: I nerazzurri passano il turno in Coppa Italia

Al Gewiss Stadium il match valido per gli Ottavi di Finale della Coppa Italia Atalanta Cesena: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Atalanta Cesena, valevole per gli Ottavi di Finale della Coppa Italia 2024/2025.

ATALANTA CESENA LIVE: CRONACA E DEL MATCH DI COPPA ITALIA

FINISCE QUI

90′ CEESAY! Rete della bandiera per il giocatore bianconero in contropiede. 6-1

81′ CAMBIO PER IL CESENA. Fuori Adamo per Hiraech.

77′ CAMBIO PER L’ATALANTA. Dentro Francesco Rossi, fuori Rui Patricio.

73′ CAMBI PER IL CESENA. Ceesay e Curto per Cofi e Kargbo

70′ DOPPIETTA DI SAMARDZIC! Zappacosta per Zaniolo che a sua volta passa la palla a Samardzic che mette in rete il pallone del 6-0

68′ GRANDE AZIONE DI PALESTRA. L’esterno salta l’uomo per poi servire un cross verso Retegui che per poco non trova la palla.

64′ ANCORA ZANIOLO! Palla in area dalla destra sinistro al volo dell’ex Roma. Il portiere bianconero para.

63′ CAMBI PER L’ATALANTA. Dentro Godfrey e Sulemana, fuori Djimsiti e Hien.

60′ CAMBI PER IL CESENA. Fuori Tavsan e Bastoni; dentro Chiarello e Francesconi.

59′ ZANIOLO! Conclusione dell’atalantino. Palla alta.

53′ QUINTO GOAL DELL’ATALANTA! Azione su punizione, palla verso Toloi che serve Brescianini con la difesa del Cesena ferma ed è 5-0.

52′ AMMONIZIONE BASTONI. Fallo ai danni di De Roon ed è cartellino giallo.

51′ CAMBIO PER L’ATALANTA. Dentro Zaniolo e Brescianini, fuori Pasalic e De Ketelaere.

46′ Retegui per Samardzic che tenta il tiro, ma la difesa devia.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO A BERGAMO.

34′ POKER ATALANTINO! Ancora un goal per De Ketelaere. Azione tra Samardzic, Retegui per il belga che mette il 4-0

32′ OCCASIONE ATALANTA. Colpo di testa per Rafael Toloi e palla fuori.

31′ Pasalic per Retegui che tenta la conclusione. Pisseri devia in angolo

28′ AMMONIZIONE DJIMSITI. Fallo del difensore ai danni di Tavsan ed è cartellino giallo.

26′ GOAL SAMARDZIC! Contropiede nerazzurro con Samardzic che serve Pasalic che a suo volta serve in area Samardzic che tenta la conclusione, dove grazie anche all’aiuto di una deviazione finisce in rete. 3-0

23′ SAMARDZIC! Sinistro a giro dell’ex Udinese. Palla fuori di poco.

20′ Incursione di Pasalic su perfetto cross di Samardzic. L’impatto però non è buono, e la palla finisce fuori.

13′ Minimi accenni del Cesena, ma Hien è bravo a controllare.

10′ Retegui s’invola sulla sinistra mettendo il pallone in mezzo, ma la difesa del Cesena ribatte.

7′ RADDOPPIO ATALANTA! Azione dalla sinistra triangolo tra Retegui e De Ketelaere dove il belga calcia con il destro. 2-0 Atalanta.

4′ GOAL DELL’ATALANTA. Azione De Ketelaere per Djimsiti che serve Zappacosta che mette nell’angolino il goal del vantaggio atalantino.

2′ Atalanta subito all’attacco sfruttando gli spunti di De Ketelaere.

E’ COMINCIATA ATALANTA CESENA

FORMAZIONI UFFICIALI

Atalanta (3-4-2-1): Rui Patricio; Toloi, Djimsiti, Hien; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Palestra; Samardzic, De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini.

Cesena (3-4-2-1): Pisseri; Ciofi, Piacentini, Pieraccini; Celia, Bastoni, Medicino, Adamo; Tavsan, Kargbo; Van Hooijdonk. All. Mignani.