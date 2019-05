Atalanta in Champions League: i precedenti della Dea nelle coppe Europee

Atalanta in Champions League: sono sei i precedenti della Dea nelle coppe Europee, la prima volta nel 1963/1964

L’Atalanta vola in Champions League, e lo fa per la prima volta nella sua storia. Mai, infatti, la Dea aveva preso parte alla massima competizione europea. Ci è riuscita grazie all’incredibile stagione inscenata dai ragazzi di Gasperini, andati ad un passo appena anche dalla vittoria della Coppa Italia.

Prima in Champions, ma non in assoluto in Europa per gli orobici. Che hanno calcato il palcoscenico continentale già in sei occasioni. La prima nel 1963/1964 in Coppa delle Coppe, partecipazione replicata nel 1987/1988. Quindi quattro apparizioni in Coppa Uefa, poi divenuta Europa League, l’ultima delle quali proprio in questa stagione.