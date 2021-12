Atalanta, Djimsiti: «Ci siamo riscattati dopo la brutta figura con la Roma»

Berat Djimsiti, difensore dell’Atalanta, ha parlato al termine del match di Serie A pareggiato contro il Genoa

Berat Djimsiti, difensore dell’Atalanta, ha parlato al termine del match di Serie A pareggiato contro il Genoa. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

BILANCIO DEL 2021 – «Sono soddisfatto del 2021, però adesso meno perché siamo venuti qui per riscattarci dalla brutta figura con la Roma e chiudere bene. Oggi era molto difficile. Il campo non ci ha aiutato, va bene così».

MIGLIORAMENTO DELLA DIFESA – «Cerchiamo di migliorarci, quando siamo arrivati non era facile adattarci. Ci spinge a migliorare in ogni allenamento chiedendoci di aiutare nella fase offensiva. Abbiamo attaccati di valore che non sono facili da affrontare e questo ci aiuta».

GOL – «Più che fare gol mi piace fare assist per i compagni, mi dà soddisfazione. Cerco sempre dei mettere gli altri in porta anche in allenamento. Quando ero giovane giocavo attaccante, è per quello».

DISCORSO SCUDETTO – «Poco, è molto difficile che si senta questa parola. Tiriamo fuori il meglio che abbiamo dentro per migliorarci sempre. Se facciamo meglio dell’anno scorso ci andiamo vicino ma le altre squadre sono molto forti. Penso soprattutto all’Inter che ha una rosa fortissima».