Atalanta, ecco la maglia del Christmas Match – FOTO

Per il Christmas Match l’Atalanta Bergamasca Calcio ha presentato la maglia. Uno stile molto particolare a tinte nerazzurre

Il Christmas Match è ormai alle porte e per l’Atalanta, come da tradizione, ha presentato la maglia per la gara contro la Salernitana.

IL COMUNICATO – Atalanta-Salernitana sarà il Christmas Match nerazzurro 2023/24. La maglia sarà messa all’asta su Bergamo TV e tutto il ricavato sarà destinato all’Associazione Amici della Pediatria di Bergamo 🖤💙