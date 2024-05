Marsiglia Atalanta, Kolasinac: «Atmosfera calda, ma possiamo farcela»

Kolasinac incontra il suo recente passato: Marsiglia tra ricordi e prossima tappa per consentire all’Atalanta di sognare alla finale

Ai canali ufficiali della squadra nerazzurra, il difensore dell’Atalanta Kolasinac ha voluto parlare così del Marsiglia: suo recente passato.

«Affronteremo uno stadio molto caldo: si respira nell’aria la loro passione che di conseguenza trascina notevolmente la squadra. Ricordo bene la cavalcata fatta in semifinale con l’Arsenal dove all’andata perdemmo 2-0 e vincemmo in casa 3-0: un ricordo che porto nel mio cuore, per quanto la finale poi sia andata diversamente contro il Chelsea. Contro il Liverpool abbiamo vinto all’andata per poi riuscire a gestire meglio il ritorno. Con la giusta grinta e passione possiamo diventare veramente i più forti»