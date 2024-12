D’Alessandro al 90° per il miglior “Christmas Match” nerazzurro di sempre: Atalanta Empoli 2016/2017

Atalanta Empoli, l’ultimo Christmas Match con un goal vittoria al 90° sotto la Curva Nord nerazzurra. La partita spettacolare del 2016

Il Christmas Match è sempre stato un match particolare non solo per la maglia speciale indossata dai calciatori, ma anche per gli incontri che l’hanno contraddistinto. Il migliore di tutti? Non può non essere l’Atalanta Empoli del 2016-2017.

20 dicembre 2016, la prima Atalanta di Gasperini che però in quel periodo è in leggera fase calante: 6 vittorie di fila, lo stop con la Juve, la beffarda sconfitta contro l’Udinese, poi un pareggio contro il Milan che dá morale.

Serve tornare vincere e davanti c’è l’Empoli in piena lotta salvezza. Primo tempo nettamente azzurro per i nerazzurri (vista la maglia indossata) con Gomez, Petagna e Gagliardini che provano ad impensierire gli altri azzurri, ma senza successo tra parate e conclusioni finite fuori.

Nella ripresa però l’Empoli va in vantaggio con Mchedlize, e nell’Atalanta è entrato Kessié che alza il livello offensivo della squadra. Infatti 23 minuti dopo con un destro potente e preciso dalla sinistra il livoriano batte Skorupski per il pareggio orobico: da lì in avanti sarà assedio totale.

Kessié prende la traversa, Pesic che di testa non la mette in porta, stessa cosa Gagliardini, fino a quando al 90′ il futuro capitano del Milan non si libera: palla in mezzo dove tra un batti e ribatti tra Pesic e il portiere dell’Empoli sbuca D’Alessandro sotto la Nord che esplode al suo goal. 2-1 per un Natale felice, aspettando un 2017 glorioso