Atalanta, intercontinentale contro il Quito? La decisione spetta alla Dea

L’Atalanta giocherà la UEFA-CONMEBOL Club Challenge contro i vincitori della Copa Sudamericana del Quito? La decisone spetta alle squadre

Con la vittoria dell’Europa League l’Atalanta ha un posto garantito nella finale di Supercoppa UEFA contro la vincitrice della Champions League (una tra Real Madrid e Borussia Dortmund) che si giocherà il 14 agosto a Varsavia.

L’Atalanta però con la vittoria della seconda competizione continentale ha il diritto di giocarsi un altro trofeo: la UEFA-CONMEBOL Club Challenge contro i vincitori della Copa Sudamericana (equivalente dell’America Latina dell’Europa League) del Quito. Si tratta di una competizione non ufficiale, istituita dalle due federazioni nel 2023. Lo scorso anno si sono affrontate Siviglia e gli ecuadoregni dell’Indipendiente del Valle. Non essendo una competizione ufficiale però, per giocare servirà la disponibilità di entrambi i club a giocare.