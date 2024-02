L'Atalanta e quella base vincente degli anni d'oro. Si ripete il ciclo?

L’Atalanta sta andando a gonfie vele, e gli elogi non si sprecano. Possibilità di ritrovarsi una delle squadre più forte degli ultimi anni

Vincente, bella, concreta e soprattutto matura. Gli aggettivi perfetti per descrivere l’Atalanta che ad oggi sta al quarto posto, imbattuta nel 2024 e con il terzo miglior attacco del campionato. Il picco non è stato ancora raggiunto, ma in questo momento d’entusiasmo, è giusto farsi una domanda tanto comprensiva quanto logica: questa Atalanta può essere definita come una delle migliori mai avute nella sua storia tanto ad essere alla pari di quelle che vanno dal 2018 fino al 2021?

Certo, le “gerarchie storiche” si scalano a suon di grandissime imprese e quel triennio ne ha fatta tanta di strada, ma dall’altra parte l’attuale rosa (seppur più indietro) sta percorrendo la stesso percorso: presentando l’a stessa ‘identica base che fu cardine di quelle squadre, soprattutto sotto il profilo della qualità e della fame, con un gioco ritornato ai fasti di un tempo, con l’aggiunta di una rosa non solo all’altezza, ma anche più completa a livello numerico, e non più una rosa giusta dove tutti fanno tutto al di là che avesse fenomeni su fenomeni. L’Atalanta ad oggi può vantare un blocco dove non dipende principalmente dai nomi (seppur i singoli possano dare quel qualcosa in più) bensì dalle figure tecnico tattiche: contesto dove Gasperini ha tutto quello che gli serve, in quanto tutto può essere compensato anche dalla panchina: più lunga e soprattutto all’altezza. Se per esempio si dipendeva da un blocco titolare più 3/4 riserve, ora invece tutti sono titolari e il gioco non risente di ciò.

Calcolando la media punti, la squadra 2023-2024 ad oggi ha un rendimento di 1,88 punti a partita: migliore rispetto a quella del 18-19 (1,82) e inferiore alle 19-20 e 20-21 (2,05), ma le migliori Atalanta sono nate proprio dalla stessa base, e analizzando il percorso anche nelle coppe si è ritornati a vedere la luce del sole. Non resta che aspettare e valutare, con la consapevolezza che si sta rivedendo qualcosa di facilmente ricollocabile a quel periodo, che ripagherà tutto nel lungo periodo.