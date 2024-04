Altra finale per l'Atalanta: la squadra For Special vince il titolo

Il comunicato ufficiale sulla qualificazione dell’Atalanta For Special alle Finali Nazionali che si terranno il 18 e 19 maggio

Non solo l’Atalanta prima squadra ha intascato una finale, ma anche la squadra For Special: due vittorie decisive che non solo le hanno permesso di vincere il titolo regionale, ma anche di conquistare un posto alle Finali Nazionali di Tirrenia.

IL COMUNICATO – Due vittorie, entrambe per 2-1, contro due prime classificate nei rispettivi gironi di qualificazione e l’Atalanta For Special non solo conquista il titolo di squadra campione regionale, ma stacca anche il pass per disputare le finali nazionali di categoria in programma il 18 e 19 Maggio prossimi a Tirrenia.

CONGRATULAZIONI alla squadra, a mister Lesmo e a tutto lo staff per gli importanti risultati sportivi conquistati con determinazione e grinta unite a passione e grande professionalità! BRAVISSIMI!!!

Una giornata indimenticabile per la squadra, ma anche per i numerosi genitori che hanno accompagnato ed incitato i ragazzi a questo importante appuntamento disputato al Centro Sportivo Bettinelli di Milano.