Atalanta, Gasperini: «Grandissima soddisfazione, memorabile! Ecco perché la scelta del tridente»

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo la vittoria dell’Europa League.

L’INTERVISTA – «Credo di si anche nel modo in cui abbiamo vinto, straordinario. Abbiamo battuto squadre come Sporting che ha vinto il campionato, Liverpool che era primo in Premier quando siamo andati la, loro che hanno stravinto il campionato di Germania. E’ una grandissima soddisfazione, la prestazione che hanno fatto i ragazzi, straordinari, è stata meravigliosa e memorabile. Tridente? Noi giochiamo spesso col tridente, c’erano tutte le condizioni, una finale, si giocava solo per vincere, dovevamo avere una pericolosità offensiva, non bastava difendere. In questo tipo di partite sappiamo che queste squadre sono fortissime quando attaccano, meno se le costringi nella loro difesa. E’ andata bene da subito, ma tutta la partita è stata straordinaria da parte di tutti. Era destino la prima sconfitta del Bayer contro di noi? Soprattutto nel modo in cui l’abbiamo fatta, l’abbiamo meritata anche nel punteggio. Abbiamo battuto una squadra forte, siamo veramente felici. Vincere l’Europa League è un’impresa. Primo trofeo in bacheca? Non capisco questa cosa, non credo adesso sia meglio di oggi pomeriggio. ognuno ha il suo, sennò la Juventus avrebbe vinto la Coppa Italia e l’Inter il campionato, invece ha vinto il Bologna, il Verona che si è salvato, ognuno ha i suoi obiettivi. La coppa per noi valeva, soprattutto così prestigiosa».