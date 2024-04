Atalanta, Gasperini: «Non ho coppe, ma questa è una medaglia»

Le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, dopo il ritorno dei quarti di Europa League contro il Liverpool

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Atalanta–Liverpool, ritorno dei quarti di finale di Europa League terminato 0-1.

PAROLE – «Abbiamo eliminato una grande squadre e un grande allenatore. Sono state due partite in cui abbiamo messo dentro tutto, il cuore in primis. Siamo molto felici. Abbiamo preso spesso dei rigori così ingenuamente in stagione, invece stasera proprio dal rigore subito abbiamo costruito una partita fantastica. Con un po’ più di lucidità avremmo potuto anche segnare. E’ stata una partita molto veloce, molto combattuta, a me è piaciuta molto vista da fuori. Nella mia carriera non ci sono delle coppe, ma ci sono tante medaglie e questa è una bella medaglia».