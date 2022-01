Atalanta, Ilicic festeggia 34 anni: la sorpresa dei tifosi nerazzurri

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sorpresa dei tifosi dell’Atalanta per Josip Ilicic. Lo sloveno compie oggi 34 anni e i sostenitori orobici lo hanno celebrato così

Sorpresa speciale per Josip Ilicic, in un momento non facile della vita del calciatore sloveno. All’esterno del centro di allenamento di Zingonia, i tifosi dell’Atalanta gli hanno organizzato una sorpresa per festeggiare i suoi 34 anni.

Palloncini, torta e cori di incoraggiamento da parte dei sostenitori nerazzurri, che non lasciano da solo il loro campione.