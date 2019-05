Atalanta, incontro Gasperini-Percassi: i temi del vertice nerazzurro

Atalanta, oggi l’incontro Gasperini-Percassi per la conferma del tecnico: i temi del vertice nerazzurro

Atteso nella giornata di ieri, il cruciale incontro tra Gasperini ed il presidente Percassi si terrà invece oggi. Punto centale, naturalmente, la conferma del tecnico, attualmente legato al club orobico da un contratto in scadenza nel 2021.

Conquistata sul campo la qualificazione in Champions League, però, Gasperini vuole ora garanzie a livello tecnico. Quindi adeguati rinforzi per affrontare la prossima stagione, ma anche la garanzia che i big non vengano ceduti. Uno in particolare: Ilicic, accostato con insistenza al Napoli negli ultimi giorni. Potrebbe rappresentare lui, insomma, l’ago della bilancia.