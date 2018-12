Atalanta-Lazio, paura per Strakosha dopo uno scontro con Zapata – VIDEO

Paura per Strakosha in Atalanta-Lazio: il portiere biancoceleste resta per un attimo privo di sensi dopo il duro scontro con Zapata.

Attimi di paura per Strakosha in Atalanta-Lazio al minuto 49′. Con i nerazzurri in vantaggio per 1-0, c’è un errore nel disimpegno con i piedi del portiere biancoceleste, che si allunga troppo il pallone e poi tenta di recuperare la sfera. Il centravanti avversario Zapata, però, nel tentativo di intercettare a sua volta la sfera, si scontra con lui e l’estremo difensore riceve un colpo in testa e resta per qualche istante a terra privo di sensi.

Per fortuna non è nulla di grave, e Strakosha, dopo un po’ di secondi, può rialzarsi e riprendere la partita dopo alcuni momenti di grande apprensione in campo. L’arbitro fa ripartire il gioco con il calcio di punizione in favore dell’Atalanta e punisce il colombiano Zapata con il cartellino giallo per la sua entrata irruenta sul portiere.

ATALANTA-LAZIO, RISULTATO E DIRETTA LIVE