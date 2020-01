Atalanta, Masiello ai saluti: «Mi avete dato la possibilità di rialzarmi»

Andrea Masiello saluta l’Atalanta: il difensore classe 1986 è vicino alla firma con il Genoa. Ecco le sue parole piene di commozione

MASIELLO – «Sono qua a Zingonia seduto al mio posto. Da solo, verso lacrime a più non posso facendo fatica a scrivere qualcosa. Ho vissuto momenti che non auguro mai a nessuno di poter vivere ma, qua a Bergamo, mi avete dato possibilità di riformarmi, alzarmi e capire cosa significhi riabilitarsi come uomo e anche come calciatore. Per adesso è un semplice arrivederci ma non un addio perché la mia volontà è che io e la mia famiglia un giorno torneremo e rimarremo a vivere qua per sempre. Vi voglio bene»