Atalanta, chi recupera contro il Milan? La situazione sugli infortuni

In vista di Atalanta Milan la Dea spera di recuperare qualche giocatore dall’infortunio. Ecco l’ultimo report della società

L’Atalanta sta preparando la gara con il Milan, ma dall’altra parte serve recuperare alcuni giocatori bloccati dagli infortuni: soprattutto in difesa dove la coperta è abbastanza corta.

ll report atalantino sottolinea che hanno svolto lavoro individuale Toloi, Kolasinac e Palomino. Terapie per Gianluca Scamacca e Berat Djimsiti (qui per leggere la diagnosi) mentre l’esterno destro Davide Zappacosta è ritornato in gruppo. Staremo a vedere se ci sarà qualche miglioramento nelle prossime sedute.