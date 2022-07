Atalanta, Palomino: «Mi aspetto una stagione difficile»

Le parole di Palomino dal rititiro dell’Atalanta: «Mi aspetto una stagione difficile, l’obiettivo è tornare in Europa League o in Champions»

Jose Palomino ha parlato dal ritiro dell’Atalanta in vista della prossima stagione. Di seguito le sue parole.

«Che campionato mi aspetto? Mi aspetto una stagione difficile, l’obiettivo è tornare in Europa League o in Champions. Quella dello scorso anno è stata una delle mie migliori stagioni, ma devo lavorare e fare una buona preparazione per fare bene».

«Ancora è la prima settimana di ritiro, vedremo più avanti, non so se arriverà qualcuno o altri andranno via, dobbiamo continuare a lavorare. Ederson? Lo vedo bene, deve ancora entrare nel nostro gioco, ma questa è la prima settimana».

«Il mio gol annullato contro la Roma? Sicuramente l’anno scorso abbiamo avuto qualche situazione di VAR o arbitraggio, ma è roba passata. Dobbiamo pensare a noi e fare meglio».

«Di Maria alla Juventus? Sono contento per lui, è buono anche per la Serie A, tutte le squadre si stanno rinforzando bene, a noi piace giocare contro grandi campioni. Come fermarlo? Studieremo il modo. Non so se lo troverò, dobbiamo impedire di fargli fare assist».