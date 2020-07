Atalanta, Percassi: «Psg? Speriamo di fare una bella figura»

Intervistato da Sky Sport, il presidente Percassi ha commentato il sorteggio della Champions League contro il Psg

Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha così commentato il sorteggio dei quarti di finale di CHampions League che ha abbinato la squadra bergamasca contro il Psg:

PARIS SAINT GERMAIN – «Da adesso incomincio ad andare in tensione per una partita così straordinaria contro uno squadrone. Speriamo di fare una bella figura. Vediamo come andrà perché sarà una partita difficilissima che a noi serve per crescere ancora. Questa esperienza farà bene al club. Noi dobbiamo pensare al nostro percorso, la squadra si allena bene e dobbiamo prepararci per finire come si deve il campionato prima di giocare la partita della vita contro il Psg».

OBIETTIVI – «In questa stagione l’obiettivo più importante era la salvezza, tutto il resto che ne arriva è fenomenale».

BERGAMO – «L’Atalanta è stata fondamentale per la città di Bergamo perché ha portato un bel pò di sorrisi ai bergamaschi che servivano».

AVVERSARIA PREFERITA – «Avversaria preferita? Con il mister abbiamo parlato e sicuramente abbiamo detto di non trovare gli squadroni veri che hanno una storia importantissima. Ma il mister ha detto anche: “Se ci capitasse il Psg ce la giocheremo” speriamo di fare bella figura»