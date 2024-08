Atalanta, quali sono le CARATTERISTICHE per il vice Scamacca perfetto? Il focus

Ecco come dovrebbe essere il perfetto vice SCAMACCA per l’Atalanta da prendere sul CALCIOMERCATO estivo. Il focus

La ricerca dell’Atalanta per il centravanti è paragonabile alla selezione per entrare negli avengers: Nome, cognome e superpotenze, dove la precauzione è quella di non ritrovarsi alla fine con il deadpool di turno oppure la versione peggiore di Wolverine (e magari come nel film saranno loro a risolvere la situazione).

Battute a parte, tanti sono candidati per il ruolo di vice scamacca, ma la domanda di base è la seguente: che tipo di centravanti serve all’Atalanta?

In primis deve essere una scelta a titolo definitivo (o prestito con diritto di riscatto): servono garanzie a lungo termine in modo che nei prossimi anni il giocatore possa dare il proprio contributo.

Il secondo aspetto deve essere coerente con il modo di giocare di Gasperini: un semplice finalizzatore non basta, occorre uno che possa essere costruttore, considerando che l’Atalanta davanti può segnare con tutti, e un centravanti che porta in rete i suoi compagni di reparto è fondamentale.

Poi c’è l’ingaggio. I soldi ci sono, ma chi dovrà venire qua a Bergamo non dovrà pretendere una cifra alta: serve gente affamata dove quello che conterà sarà il campo (e l’Atalanta sotto questo profilo non accetta condizioni). Sará solo questione di tempo, ma a breve l’Atalanta compirá il colpo, senza dimenticare esterni e la trattativa Nico Gonzalez.