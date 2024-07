Tony D’Amico premiato come MIGLIOR DS della Serie A (aspettando un grande calciomercato dell’Atalanta)

Il direttore sportivo dell’Atalanta Tony D’Amico è stato premiato insieme ad Ausilio e Sartori come migliore DS del campionato

Poco citato, ma determinante nella costruzione dell’Atalanta c’è sicuramente il direttore sportivo Tony D’Amico: premiato ieri al Gran Galà di apertura del calciomercato insieme ad Ausilio e Sartori come uno dei tre migliori DS della Serie A 23/24. Il comunicato nerazzurro aspettando un altro entusiasmante calciomercato per crescere di più.

IL COMUNICATO

Prestigioso riconoscimento per il Direttore Sportivo nerazzurro Tony D’Amico che, in occasione del Gran Galà di apertura del calciomercato (sessione estiva), è stato premiato dall’ADiSe (l’Associazione Italiana Direttori Sportivi) – insieme a Piero Ausilio (Inter) e Giovanni Sartori (Bologna) – come uno dei tre migliori Direttori Sportivi della Serie A, per i risultati conseguiti con l’Atalanta, e in particolare per la vittoria della Europa League.

L’evento, organizzato dall’ADiSe, si è tenuto lunedì 1 luglio al Grand Hotel di Rimini e ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e addetti ai lavori del mondo del calcio.

Nella foto il Direttore Sportivo Tony D’Amico premiato da Giuseppe Marotta, Presidente dell’ADiSe