Cioffi post Atalanta Udinese: «Secondo goal inaccettabile»

Le parole dell’allenatore dell’Udinese Cioffi dopo la sconfitta di oggi contro l’Atalanta. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa

«Abbiamo preso il primo goal dal rinvio dal fondo, siamo arrivati in ritardo su tutto. Ci può stare, non giochi contro una squadra inesperta: loro sono molto abituati a vincere dove abbiamo avuto molte occasioni: ci sta perdere contro l’Atalanta, ma sul secondo goal abbiamo dormito assai. Questo ci ha penalizzato e nel secondo tempo c’è stata una reazione. Thauvin e Samardzic? Toglierli è stato per tutta una serie di dinamiche, però abbiamo messo Pereyra che era più offensivo: avevo messo un portatore di palla in grado di giocare tra le linee. Ci sta anche soffrire, ma su certe cose bisogna imparare e riflettere: se fossimo arrivati col secondo tempo in svantaggio 1-0 potevamo fare bene. In 5 partite abbiamo tanti scontri diretti in modo da poterci migliorare in classifica.»