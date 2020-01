Atalanta, ufficiale l’arrivo di Sutalo: il comunicato

L’Atalanta ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo di Bosko Sutalo: ecco il comunicato del club bergamasco

L’Atalanta ha ufficializzato l’arrivo di Bosko Sutalo. Questo il comunicato ufficiale dell’arrivo del difensore croato.

«Atalanta B.C. comunica l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Boško Šutalo dall’Osijek.

Nato il 1 gennaio 2000 a Metković, Boško è un difensore che sfiora i centonovanta centimetri. Centrale di fisico e personalità, in carriera è stato impiegato anche come terzino destro. Nonostante la giovane età, vanta già ventotto presenze nel massimo campionato croato, quasi tutte da titolare, con esordio appena diciottenne a fine ottobre 2018 schierato subito dal primo minuto nella trasferta vinta 4-1 sul campo dell’NK Rudes. In questa stagione ha giocato 16 partite di campionato, tutte da titolare, affinando la confidenza con la difesa a tre, impiegato come centrale di destra. All’attivo anche due presenze nelle qualificazioni all’UEFA Europa League nel doppio confronto con il CSKA Sofia. Si è anche meritato la chiamata nell’Under 21 croata, giocando da titolare quattro partite delle qualificazioni agli Europei.

Benvenuto Boško!»a