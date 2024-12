Atalanta, le ultime su Ruggeri in vista della Supercoppa

L’Atalanta si appresta a preparare l’impegno in Supercoppa Italiana contro l’Inter con alcune novità tra gli infortunati

Tempo di Supercoppa Italiana con l’Atalanta che affronterà l’Inter per un posto in finale contro Juventus o Milan. In vista di questo importante match che potrebbe valere tanto a livello stagionale, la Dea fa la conta degli infortunati.

Ruggeri è molto vicino al recupero per la Supercoppa e questa sicuramente è un’ottima notizia per Gasperini che ritrova uno dei suoi elementi fondamentale. Scamacca ancora alle prese con il lavoro individuale mentre solite terapie per Mateo Retegui. Domani allenamento la mattina e poi tutti in Arabia Saudita.