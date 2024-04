Atalanta Verona, Baroni: «Bravi a rimanere compatti e in partita»

Marco Baroni, allenatore del Verona, ha parlato dopo il pareggio per 2-2 in trasferta conquistato contro l’Atalanta

Il tecnico del Verona Marco Baroni è intervenuto della sfida pareggiata per 2-2 contro l’Atalanta ai microfoni di Dazn.

PARTITA – «Calmo in campo? Negli spogliatoi lo sono stato meno (sorride ndr) ma alla squadra ho detto di cercare di rimanere in partita, senza uscirne, cosa che non ci possiamo permettere. Nonostante lo svantaggio i ragazzi sono stati bravi a mettere tutto in campo, sono rimasti compatti e aggressivi. Se non sei aggressivo, poi, non esci con dei punti da campi come questo. Il secondo tempo di oggi ci deve dare ora la forza per proseguire su questa squadra, a partire da domenica prossima contro l’Udinese. Questa è una squadra che può lottare fino in fondo»