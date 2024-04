Atalanta, obiettivo ritornare a vincere per la lotta Champions

Dopo Liverpool l’Atalanta deve ritornare a fare punti in campionato: una vittoria per restare in corsa Champions League

A Liverpool l’Atalanta ha sognato, ma per quanto quella di Anfield sia stata una delle imprese più belle della storia nerazzurra, è giunto il momento di ritornare con i piedi per terra, o meglio ancora, a riprendere la strada maestra in campionato dopo un periodo difficile.

Le grandi squadre devono sempre essere in grado di mettere due piedi in due scarpe, cercando di mantenere un vero e proprio equilibrio tra le varie competizioni. Certo, giovedì si è assistito a quella che sembra essere l’apertura di un portone in termini di trofei, ma come insegna la scuola, un 9 in “storia” (rimanendo sempre in tema) non compensa un 4 di matematica ripensando a Cagliari o a Firenze: serve dare il massimo per non tralasciare nulla, evitando di essere rimandati anzitempo per la Champions o peggio ancora bocciati per l’Europa.

L’Atalanta ha sempre dimostrato che se vuole può, e gli stimoli certamente non mancano se si parla di Coppa Campioni: serve testa e fame, elementi necessari e non solo per i palcoscenici più importanti. Il Verona non verrà a stendere tappeti rossi a Bergamo, e Baroni con una squadra praticamente nuova ha risollevato una situazione delicata: mettendo in difficoltà diverse big.

L’ambiente è carico dopo quasi un mese senza giocare a Bergamo, i giocatori sono vivono sulle ali dell’entusiasmo indipendentemente da assenze e infortuni, Gasperini la consapevolezza (almeno sulla carta) che non manca nulla a questa squadra per lottare per il quinto posto. Serve ritornare a vincere in campionato, per avere una pagella da Champions.