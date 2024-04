Moviola Atalanta Verona, l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la giornata di Serie A TIM 2023/24: moviola Atalanta Verona

L’episodio chiave della moviola del match tra Atalanta e Verona, valido per la giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Sacchi.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

82′ AMMONIZIONE DANI SILVA. Fallo del giocatore dell’Hellas e cartellino giallo.

66′ Sospetto rigore per l’Atalanta per fallo di Cabal su Miranchuk, ma per l’arbitro è tutto regolare.

41′ AMMONIZIONE SUSLOV. Cartellino giallo per il giocatore gialloblu per un fallo ai danni di Holm. Punizione Atalanta.