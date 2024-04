Scamacca: «Cresciuto tanto con Gasperini. Sulla sostituzione...»

Le parole dell’attaccante dell’Atalanta Gianluca Scamacca dopo il pareggio contro il Verona nonostante il goal realizzato

Ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante dell’Atalanta Scamacca ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo la gara contro il Verona.

«Un vero peccato perché eravamo partiti molto bene, avevamo fatto un primo tempo dove in 5 minuti era cambiata addirittura la partita. Polemica sulla sostituzione? No, alla fine è entrata gente fresca e abbiamo avuto molte occasioni. Testa a Liverpool? No, ci siamo concentrati di più sul Verona. Con Gasperini sono cresciuto tanto: non per i gol segnati, ma per come affronto le partite e per quanto corro, per l’intensità che metto in campo»