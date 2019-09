Atalanta, Duvan Zapata pensa all’imminente Champions League degli orobici: «Va giocata al massimo, non dovremo avere rimpianti»

In vista della prossima Champions League, l’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla Gazzetta dello Sport:

«La Champions va giocata al top, non dovremo avere rimpianti. La musica di questa coppa da ragazzo, in Colombia, mi bloccava davanti alla tv, ora l’ascolterò in campo. Le rivali? Tutte forti».