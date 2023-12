Atletico, Griezmann: «L’Inter è simile a noi, possiamo vincere tutto»

Le parole di Antoine Griezmann, attaccante dell’Atletico Madrid, sugli obiettivi del club spagnolo. I dettagli

Antoine Griezmann ha parlato n un’intervista diffusa dall’Atletico Madrid dei suoi obiettivi per il 2024.

PAROLE – «Obiettivi per il 2024? Vincere con questo club, faremo tutto il possibile per riuscirci. Negli ottavi di Champions affronteremo l’Inter, un avversario difficile ma simile a noi. In Liga vogliamo stare in lotta il più possibile fino alla fine perché poi può succedere di tutto. Il mio sogno personale è giocare le Olimpiadi con la Francia da fuoriquota. Ne dovrò parlare con la società ma spero mi diano il via libera».