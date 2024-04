Atletico Madrid Borussia Dortmund: i TOP e i FLOP di Champions

I top e flop di Atletico Madrid Borussia Dortmund, andata dei quarti di finale di Champions League terminato 2-1 per gli spagnoli

Una partita molto vivace, viziata anche da tanti errori difensivi che hanno permesso alle squadre di avere tante occasioni. Questa è stata Atletico Madrid Borussia Dortmund, andata dei quarti di finale di Champions League terminata 2-1 per i Colchoneros.

I TOP – Salutato con appalusi scroscianti al momento della sua uscita, Rodrigo De Paul si può definire il migliore in campo. Gol dell’1-0 che sblocca l’andata, sfruttando anche il grave errore della difesa giallonera, e intervento provvidenziale su Sabitzer che salva il risultato. Nota di merito in casa Dortmund a due subentrati ovvero Haller per il gol e Bynoe-Gittens per la traversa, ingresso il suo clamoroso.

I FLOP – La difesa del Borussia Dortmund ha fatto acqua da tutte la parti. Maatsen regala il gol del vantaggio spagnolo, con l’aiuto di un Kobel poco preciso, mentre Hummels e Schlotterbeck a forza di incomprensione rendono la vita dei tifosi del Borussia un inferno. Da una parte due legni sul finale che lasciano l’amaro in bocca, ma al tempo stesso poteva finire peggio molto prima.