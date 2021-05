Atletico Madrid Campione di Spagna: morto un tifoso durante i festeggiamenti

Notizia tragica da Madrid: un giovane tifoso dell’Atletico è morto durante i festeggiamenti per il titolo

Tragica notizia nel bel mezzo della celebrazione del titolo da parte dei tifosi dell’Atletico Madrid. Un giovane tifoso è morto per un trauma cranico molto forte. I soccorritori hanno tentato la rianimazione per più di un’ora, ma alla fine sono stati solo in grado di certificare la morte vista la gravità della situazione.

Secondo il quotidiano El País, il giovane aveva 14 anni ed è morto quando il furgone su cui era seduto alla finestra è entrato nel parcheggio sotterraneo di Plaza de Santa Ana, nel quartiere Centro della capitale. Il minore ha sbattuto la testa contro il muro, che ha provocato la sua morte praticamente sul colpo.