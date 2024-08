Atletico Madrid, colpo STELLARE per l’attacco: Julian Alvarez sarà biancorosso. Le CIFRE e il PIANO dei Colchoneros

Julian Alvarez dal Manchester City all’Atletico Madrid: i Colchoneros spingono per il portare a casa l’accordo per l’attaccante

L’Atletico Madrid da una spallata al calciomercato estero mettendo a referto il colpo Julian Alvarez dal Manchester City. Nei giorni scorsi si era parlato del suo possibile addio ai Citizens con Guardiola che aveva in qualche modo aperto alla sua cessione.

Secondo The Athletic, l’Atletico Madrid sarebbe pronto a spendere una cifra intorno ai 70 milioni anche per via dell’addio di Omorodion verso il Chelsea per poco più di 30 milioni.