L’Atletico Madrid ufficializza un colpo in questi ultimi giorni di mercato. E’ fatta per l’esterno danese Daniel Wass

Daniel Wass è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Il comunicato ufficiale del club.

NOTA – «L’Atlético Madrid ha raggiunto un accordo con il Valencia per il trasferimento di Daniel Wass. Il calciatore, nato a Gladsaxe (Danimarca, 31 maggio 1989), firma per il resto della stagione e per la prossima».