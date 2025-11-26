Atletico Madrid Inter, dubbi sul vantaggio dei Colchoneros: ecco cosa è successo e perché i nerazzurri hanno protestato

Atletico Madrid Inter, il gol del vantaggio sta facendo molto discutere. Il tocco con il braccio di Baena era punibile? Ecco le ultime

La sfida di Champions League tra Atletico Madrid Inter si è accesa sin dai primi minuti grazie a un episodio destinato a far discutere ancora a lungo. I colchoneros hanno infatti trovato il vantaggio al 9’ minuto con una rete firmata da Álex Baena, ma la dinamica dell’azione ha immediatamente generato polemiche e richieste di chiarimento, soprattutto dal fronte nerazzurro.

L’azione nasce da un cross teso di Molina, abile a inserirsi sulla fascia e a mettere in mezzo un pallone insidioso. La difesa dell’Inter, però, non è riuscita a gestire al meglio la situazione: Carlos Augusto ha respinto malamente la sfera, lasciandola in una zona pericolosa. Baena, appostato nei pressi dell’area piccola, ha colto l’attimo e ha servito un assist a Julian Alvarez, che ha insaccato con un facile tap-in. In un primo momento il gol è stato annullato per un presunto fuorigioco, ma dopo una revisione attenta al VAR la decisione è stata ribaltata e l’Atletico si è portato sull’1-0.

Il tema arbitrale è tornato dominante pochi minuti dopo, quando al 11’ si è verificato un nuovo episodio controverso legato alla rete di Baena. Dopo un’azione confusa, caratterizzata da un doppio rimpallo, il pallone è terminato sul braccio dell’attaccante, che ha poi depositato in rete. Anche in questo caso, la tecnologia è intervenuta: il VAR ha analizzato a lungo la dinamica, valutando se il tocco fosse punibile secondo il regolamento. Alla fine, però, la decisione ha confermato ancora una volta la validità della rete, consolidando il vantaggio dell’Atletico.

La partita Atletico Madrid Inter ha così assunto subito i toni di una sfida nervosa, segnata da episodi al limite e da continue verifiche tecnologiche. I giocatori dell’Inter hanno protestato, ritenendo irregolare almeno una delle due conclusioni, ma la direzione arbitrale non ha cambiato posizione. Con l’Atletico avanti nel punteggio, ora la squadra di Simone Inzaghi è chiamata a reagire con convinzione per non complicare il proprio percorso europeo.

In un match così importante, segnato da episodi dubbiosi e da un’alta tensione competitiva, la reazione mentale sarà determinante. L’Inter dovrà ritrovare ordine, ritmo e lucidità per rientrare in partita, mentre l’Atletico proverà a sfruttare l’inerzia favorevole. La sfida Atletico Madrid Inter promette ancora scintille, tra decisioni arbitrali sotto la lente e un equilibrio che può cambiare da un momento all’altro.