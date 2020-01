Atletico Madrid, Simeone e il dribbling su Cavani… – VIDEO

Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato, schivando le domande su Edinson Cavani

Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Levante. Il tecnico argentino, tuttavia, ha dovuto schivare le domande su Edinson Cavani, grande obiettivo di mercato dei Colchoneros.

«C’è la possibilità che alcuni giocatori escano ed altri entrino, ma non parlo di calciatori che non fanno parte della squadra. Non posso parlare di giocatori che non stanno qui. Credo nella squadra che ho e lavoro con quelli che ho a disposizione. Cerchiamo sempre di migliorare»