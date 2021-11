Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Liverpool

MANCATO SALUTO A KLOPP – «L’ho già spiegato dopo la partita e lo ribadisco, non saluto dopo le partite perché le emozioni degli allenatori sono diverse. In Inghilterra è intesa come cavalleria, ma non la condivido, perché non amo la falsità e seguo i miei sentimenti. Non conosco Klopp personalmente, è un grande allenatore, apprezzo l’ottimo lavoro che ha svolto in tutti i club in cui è stato, ma di solito non commento mai le squadre degli altri perché ho dei codici e gli allenatori devono rispettarsi a vicenda».

CHAMPIONS LEAGUE – «Ogni squadra dovrà giocare nel migliore dei modi nelle tre partite rimanenti, perché tutte e tre sono ugualmente importanti. Il calcio è molto mutevole e pericoloso, chi adesso è primo può arrivare terzo o qualificarsi subito».

DE PAUL – «È cresciuto molto dalla sua esperienza al Valencia. All’Udinese è cresciuto tantissimo e con la Selecion è migliorato brillantemente. È all’Atletico e abbiamo bisogno di quel calciatore che vediamo in nazionale. L’altro giorno ha giocato una partita fantastica, io ho avuto la fortuna di giocare con Verón e anche lui aveva quella visione e quella precisione da capogiro con le giocate che aveva in testa. Rodrigo vuole migliorare ed è questo che mi piace di più di lui».