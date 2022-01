Atletico Madrid, Simeone: «Prima o poi dovrò cambiare squadra...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Diego Simeone ha parlato a margine della presentazione della docu-serie sulla sua carriera “Simeone – Vivir partido a partido“, in onda su Amazon a patire dal 26 gennaio. Le sue parole.

ITALIA – «Ho un ricordo meraviglioso del calcio italiano, ho imparato molto come giocatore ma anche come uomo. Sono maturato in Italia e mi piacerebbe tornarci in futuro da allenatore. Ci sono grandi squadre in Serie A e c’è un bel livello, oggi sto bene dove sono, ma tutto finisce nella vita e nel calcio. Prima o poi dovrò lasciare anche io l’Atletico Madrid…».