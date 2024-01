COPA DEL REY – L’Atletico Madrid del Cholo Simeone vince 1-0 contro il Siviglia e vola in semifinale

L’Atletico Madrid di Simeone festeggia il passaggio del turno in Copa del Rey con la vittoria di misura sul Siviglia

È festa rojiblanca al Metropolitano. L’Atletico Madrid ha vinto di misura per 1-0 contro il Siviglia ed ha strappato il pass per le semifinali di Copa del Rey.

PRIMO TEMPO

La partita è cominciata con dei ritmi molto bassi da ambo le parti. Entrambe le squadre hanno cercato di studiarsi a vicenda il più possibile giocando prevalentemente a

centrocampo. La prima vera occasione del match arriva al quinto minuto di gioco in favore dell’Atletico Madrid: Lino crossa dalla sinistra e cerca Morata. L’ex Juventus colpisce con la testa, ma il tiro è debole e centrale. Presa facile dunque per Nyland. Con il passare dei minuti, però, il Siviglia cresce sempre di più, schiacciando nella propria metà campo un Atletico intimorito, arrivando quasi a sfiorare il vantaggio all’undicesimo minuto con un’ottima sponda di Sergio Ramos su punizione per Romero. Il numero 20 calcia ma il tiro finisce sopra la porta difesa da Oblak. Al ventiquattresimo minuto di gioco arriva la svolta: l’Atletico si è svegliato e prova a concretizzare, fino a quando Marcao stende Molina nella propria area, regalando così il penalty alla squadra di Simeone. Griezmann si assume la responsabilità della battuta, ma scivola sul dischetto e la sfera finisce alta. Serata storta per il francese che, al trentasettesimo di gioco, cerca di riscattarsi tentando un dribbling su Sergio Ramos. Il difensore ex Real Madrid però non si fa sorprendere e spazza il pallone in rimessa laterale. Primo tempo che si conclude dunque sullo 0-0, ma con un Atletico leggermente più cinico rispetto al Siviglia.

SECONDO TEMPO

La seconda metà di gioco inizia esattamente allo stesso modo di come si era conclusa la prima, ovvero con un Atletico de Madrid nettamente più propositivo rispetto ad un Siviglia senza idee. La prima occasione del secondo tempo è per i Colchoneros: Molina batte una rimessa laterale lanciando il pallone dritto in area. Dopo una serie di rimpalli, la sfera finisce all’indietro da De Paul, che mette il cross in mezzo verso Griezmann. L’ex Barcellona tenta una rovesciata clamorosa, ma il pallone esce di pochissimo. Al sessantesimo però arriva la svolta, con un bellissimo gol ancora del solito Griezmann su assist di Morata, ma la rete viene annullata per una posizione di offside del francese. Da quel momento la partita è a senso unico, con l’Atletico che al sessantottesimo minuto si è visto annullare un altro gol, questa volta di Depay, entrato dalla panchina al posto di Morata. L’unica vera ocasione per il Siviglia è arrivata a cinque minuti dalla fine, con un corner verso Sergio Ramos, che però non è riuscito a trovare la porta da due passi. La partita termina dunque 1-0 per i padroni di casa, ma con un brivido sul finale. L’arbitro infatti, ad un solo minuto dalla fine, aveva assegnato un calcio di rigore per il Siviglia dopo un’ingenuità di Barrios. Alla fine però, dopo essere stato richiamato al Var, ha cambiato la propria posizione, assegnando semplicemente un rinvio dal fondo. L’Atletico passa dunque il turno e ottiene una semifinale che non raggiungeva da 7 anni, assieme a Maiorca, Athletic Bilbao e Real Sociedad, con il sogno, ovviamente, di riportare a casa una coppa che non vince dal lontano 2013