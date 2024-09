FUTURO Perisic, TRATTATIVA in corso con un club di Champions: può arrivare a ZERO, la SITUAZIONE

Le ultime sul futuro di Ivan Perisic, esterno croato ex Inter, attualmente svincolato. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X c’è una novità importante sul futuro di Ivan Perisic. L’esterno croato è infatti attualmente svincolato dopo la risoluzione del contratto con l’Hajduk Spalato.

Per questo ci sarebbe una trattativa in corso con il Psv Eindhoven, che permetterebbe all’esterno di tornare a giocare la Champions League. Vedremo come si evolverà la situazione dopo i rifiuti alle proposte di Monza e Como.