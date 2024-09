Sarri al Milan? SALGONO le quotazioni dell’ex Juve e Lazio: è in prima fila se Fonseca sarà ESONERATO. Le ULTIME in casa rossonera

Sarri, con Terzic, è in prima fila per diventare nuovo allenatore del Milan se Fonseca sarà esonerato.

A riferirlo è Tuttosport spiegando che le quotazioni dell’ex allenatore della Lazio e della Juve sono in salita perché, conoscendo bene la Serie A, sarebbe una garanzia rispetto al collega tedesco. Non solo, perché la rosa del Milan si adatterebbe perfettamente al 4-3-3 di Sarri. Anche se storicamente è un tecnico che ha bisogno di tempo per far comprendere le sue idee ai giocatori. L’obiettivo che dovrebbe raggiungere sarebbe il piazzamento tra le prime 4 del campionato.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24