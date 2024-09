Dele-Bashiru Lazio, arriva un’INCREDIBILE rivelazione: «DIFFICOLTA’ finanziarie del club, ecco cosa sta succedendo»

Dele-Bashiru Lazio, la CLAMOROSA rivelazione sul centrocampista biancoceleste: le PAROLE del segretario e portavoce dell’Atayspor

Ahmet Atiç, segretario e portavoce dell’Atayspor, ha così parlato ai microfoni di radyospor dell’affare che ha permesso al Lazio di mettere le mani sul centrocampista nigeriano Fisayo Dele-Bashiru.

PAROLE – «DeleBashiru è andato in prestito con diritto di riscatto a causa delle difficoltà finanziarie della Lazio. Riceveremo un pagamento per questo trasferimento che sarà in tre rate. La prima rata è stata pagata».