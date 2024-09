PSV, Bosz e Schouten in conferenza stampa: «Livello alto, spettacolo? Ecco cosa penso» «Motta? Gli devo molto»

Le parole di Peter Bosz e Jerdy Schouten in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro la Juve

Peter Bosz e Jerdy Schouten hanno parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League della Juve con il PSV Eindhoven. Di seguito le loro parole.

BOSZ

A CHE LIVELLO E’ IL PSV – «Non bisogna focalizzarsi su quello, ma tenere la concentrazione e giocare le partite per 90′. È più difficile questo rispetto alla partita di domani. Avremo una partita tosta, dobbiamo far vedere che con le partite del campionato siamo pronti a giocare questa partita. Il livello è alto, il nostro allenamento non è tanto lungo ma intenso. Dobbiamo agire in fretta. L’intensità dei nostri allenamenti è molto alta».

JUVE DI THIAGO MOTTA – «Spettacolo non so, credo di sì. Ci sono tutte le indicazioni. Le partite sono sempre belle da vedere. Se la Juve vuole fare un calcio offensivo sarà una bella partita».

CHE PARTITA SI ASPETTA TRA DUE SQUADRE DOMINANTI – «Dipende da chi è più forte e chi riesce ad eseguire il proprio metodo di gioco. Il possesso di palla è interessante, bisogna far sì di non perderlo e non nella parte di campo in cui si possono creare dei rischi. Serve una squadra che può fare la transizione velocemente».

SCHOUTEN

THIAGO MOTTA – «So cosa pensa di me. Vuole fare un calcio dominante, imporre il suo gioco all’avversario e non dobbiamo farlo succedere. Anche noi vogliamo portare un gioco dominante e fare un gioco come vogliamo noi».

CHE RAPPORTO HA THIAGO MOTTA – «Non ho lavorato con lui tantissimo, forse sei mesi. Ha giocato nel mio ruolo, mi ha migliorato come giocatore. Gli ho mandato un messaggio quando è diventato allenatore della Juve».

