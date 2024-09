FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 5a GIORNATA

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

CAGLIARI – EMPOLI

venerdì 20 settembre, ore 18.30

Tenute difensive all’opposto nel turno precedente, ma parliamo di una sfida salvezza e chi è in casa non può permettersi di concedere punti. Isolani favoriti, pochi bonus all’orizzonte.

Cagliari

Augello potrebbe vincere il duello sulla sua corsia.

Empoli

La più grande sorpresa nel ruolo più delicato. Continuiamo a schierare Vasquez.

VERONA – TORINO

venerdì 20 settembre, ore 20.45

Nonostante i risultati siano stati deludenti per entrambe le squadre nella quarta giornata, l’avvio di stagione ha stupito positivamente. Una partita viva che se si sblocca presto può regalare diverse gioie fantacalcistiche.

Verona

Le varie indisponibilità sulla trequarti sposteranno il raggio d’azione di Lazovic più vicino alle zone bonus.

Torino

Karamoh avrà qualche possibilità di partire dall’inizio dopo la prestazione non esaltante dei titolari la scorsa gara…

VENEZIA – GENOA

sabato 21 settembre, ore 15.00

Il Venezia pare aver toccato già il fondo, la Serie A finora è stata impietosa. Questa gara in casa deve necessariamente portare punti, utili più per il morale che per la classifica. Chiaramente il Genoa ha altre idee…

Venezia

Ci si aspetta molto da Busio. Lo schieriamo con fiducia.

Genoa

Bani potrebbe ritrovarsi nell’11 di partenza. Cattivo cliente in area avversaria.

JUVENTUS – NAPOLI

sabato 21 settembre, ore 18.00

Super sfida di giornata con Antonio Conte protagonista principale, anche se i temi più stuzzicanti ce li aspettiamo dal campo. Partita attenta da ambo le parti che in un attimo potrebbe infiammarsi.

Juventus

Di Lorenzo si sgancia volentieri, Cabal cercherà di approfittarne.

Napoli

Raspadori ha già fatto parecchio male alla Juve…

LECCE – PARMA

sabato 21 settembre, ore 20.45

Seppur difensivamente abbiano trovato per ora soluzioni efficaci, a Lecce qualche gol fatto in più certamente vorrebbero festeggiarlo. Di fronte troveranno un Parma parecchio frustrato dai recenti risultati. Match disordinato.

Lecce

E se Marchwinski fosse lanciato nella mischia? Crediamo possa distinguersi.

Parma

Si sta giocando benissimo le sue chance, sfruttiamo la determinazione di Bonny.

FIORENTINA – LAZIO

domenica 22 settembre, ore 12.30

Duello che promette fuochi d’artificio, con squadre che segnano, giocano, propongono. Per noi, il vantaggio dei propri tifosi sarà decisivo, ma sui bonus c’è da fregarsi le mani indipendentemente dall’esito finale.

Fiorentina

Fino ad adesso ha deluso, ma riteniamo che la fiducia del mister saprà sbloccarlo. Dentro Colpani.

Lazio

Vecino ex di turno è capace di incursioni letali.

MONZA – BOLOGNA

domenica 22 settembre, ore 15.00

Entrambe soffrono di pareggite e in questo momento nessuna delle due incanta per produzione offensiva. Il rischio di annoiarsi è concreto, ma il nostro centesimo lo puntiamo sulla squadra di Nesta.

Monza

Izzo ha esperienza da vendere, inoltre occasionalmente è capace di vestire i panni del rifinitore.

Bologna

Prova magistrale in Champions e certezza assoluta nel nostro campionato. Skorupski inamovibile.

ROMA – UDINESE

domenica 22 settembre, ore 18.00

La bomba dell’esonero di De Rossi ha fatto quasi più rumore di quella di Mou la scorsa stagione, con Juric che deve raccogliere i pezzi e mettere in campo una squadra. A Udine stanno studiando come guastare il piano.

Roma

Paredes spesso si esalta quando le cose si fanno complicate.

Udinese

Kamara in fiducia oltre che in ottima condizione. Da schierare.

INTER – MILAN

domenica 22 settembre, ore 20.45

Derby decisivo per le sorti di mister Fonseca, inutile girarci intorno. Il livello di autostima delle due squadre è agli antipodi ma si sa che in questa sfida tali distanze subiscono variazioni inaspettate. Certo, la forza dell’Inter rimane indiscutibile.

Inter

In caso di forfait di Dimarco, Carlos Augusto sa dare ottime garanzie.

Milan

Dentro Abraham, sempre vivace.

ATALANTA – COMO

lunedì 23 settembre, ore 20.45

Non ci aspettiamo grosse sorprese sull’esito ma lo sviluppo della partita riteniamo sia meno scontato di quanto si potrebbe pensare: il Como è in crescita e l’Atalanta ha speso tantissimo in coppa. Match frizzante.

Atalanta

Le rotazioni sembrerebbero favorire Zaniolo, diamogli spazio.

Como

Il Como ha coraggio e Cutrone sta bene. Ci puntiamo.