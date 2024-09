Kane aggancia ROONEY: 30 gol nella fase a gironi: «Un ONORE; palloni delle TRIPLETTE? I compagni sono stufi di firmarlo!»

Harry Kane raggiunge Wayne Rooney: con il suo poker sono 30 i gol fatti nella fase a gironi della Champions League, le sue parole

Con il poker personale nel 9-2 del Bayern Monaco contro la Dinamo Zagabria, Harry Kane arriva a 30 gol nella fase a gironi della Champions League, eguagliando Wayne Rooney. Di seguito le parole dell’attaccante inglese a Prime Video.

«Ogni volta che vieni nominato con Wayne Rooney, significa che stai facendo qualcosa di buono. È uno dei più grandi giocatori inglesi e uno dei migliori giocatori che ci siano stati. È un bel risultato. È la prima volta che calcio tre rigori in una partita. É stata una sensazione diversa, ma segnare quattro gol è fantastico. Aiutare la squadra in ogni modo possibile è importante: che siano rigori o no, accetto tutto. È stata una serata fantastica per noi. Tengo tutti i palloni dopo le triplette. I miei compagni potrebbero essere stufi di firmarmeli, ma io continuerò a chiederglielo»