FANTACALCIO – VIVA LA RIVOLUZIONE!

La rivoluzione di Vasquez, il portiere dell’Empoli che ha fermato la Juve: in quanti lo hanno schierato? E a quanti ha tolto tanti bei +3?

Grande, giusta indignazione per quanto accaduto a Empoli sabato sera.

La Juventus non poteva essere ancora al massimo, ha fatto quello che ha potuto, ha giocato una partita bruttina ma discreta, le sue occasioni le ha avute, qualche tiro pericoloso in porta l’ha effettuato.

Non si poteva pretendere tanto altro.

La Juve ha cambiato tutto. Nuovo allenatore, nuovi giocatori, nuovo assetto tattico, nuova filosofia di gioco.

Cioè, è stata fatta una vera e propria rivoluzione!

E al fantacalcio tutti ad accaparrarsi gli uomini offensivi di Motta. Quanti crediti spesi in tutta Italia per i vari Teun, i Douglas, i Nico, i Kenan e soprattutto i Dusan!

Quanta eccitazione nell’aria, quanta attesa per i bonus!

E allora non va bene giocarle contro così… ma soprattutto non va bene parare in quel modo!

Signor Vasquez? Chi si crede di essere? Tutte quelle parate?

Ma guardi che di fronte aveva la Juventus in rivoluzione!

Oltretutto, a Lei, in pochi l’hanno acquistato e probabilmente nessuno l’ha schierato.

Ma non le conosce proprio le buone maniere?

Siamo al limite dell’oltraggio.

Lei si ritiene un anti rivoluzionario?

Una sorta di dittatore del clean sheet?

Un annientatore di sogni fantacalcistici?

Si vergogni signor Vasquez.

Rifletta su quello che ha fatto.

E impari da quei gentiluomini del PSV.